İlçeye bağlı Meydancık köyünde bugün çekilen kar manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı. Mehmetçik mahallesinde ahşap evlerin çatılarına biriken karlar ve onları geleneksel yöntemle temizleyen köy halkın görüntüleri köyün zorlu kış yaşamı yansıtıyor.

Artvin’in Şavşat ilçesi 2015 yılında ’Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanı almasının ardından her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Yazın yeşili, sonbaharda turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında da beyaz örtüyle muhteşem manzaraları gözler önüne seriyor.

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