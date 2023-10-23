Artvin’in ’Sakin Şehir’ ünvanlı ilçesi Şavşat sonbahar renklerine bürününce eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunuyor.

Doğu Karadeniz’de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı ve turuncu tonlar hakim olmaya almaya başladı. Artvin’in doğal güzellikleri ile beğeni toplayan Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu.

Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli yabancı turistlere görsel şölen sunuyor. İlçenin tabiat parkları, ormanları, Karagölleri’nin yanı sıra köyleri de bir birinden farklı güzellikleri barındırıyor. Bunlardan biri olan İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Maden köyü, sonbaharın farklı tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Trabzon’dan Şavşat’ın maden köyüne gelerek kamp yapan Ahmet Yörük (40), yaptığı açıklamada ”Mesafe biraz uzak ama geldiğimizde buna değdiğini görüyoruz. Trabzon’da yeşilin tek bir tonunu görüyoruz. Bu dönemde yeşilin, sarının, turuncunun ve kırmızıya yakın renklerin bir çoğunu burada görebiliyoruz” dedi.

Rize’den Şavşat’ın son bahar renklerin görmeye gelen Turan Bayrak (45) ise “Hafta sonları mümkün oldukça gelmeye çalışıyorum. Son baharda buraya eş dost akraba varsa getiriyorum. Herkese de tavsiye ediyorum gelip görmeleri gereken bir yer” ifadelerini kullandı.