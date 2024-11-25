Bolu’nun "sakin şehir" ünvanlı tarihi ilçesi Göynük yağan karla beyaza bürünürken, eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi.

Dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, Göynük’ü beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışıyla tarihi ilçede kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı. Akşemseddin Türbesi’nin bulunduğu, doğası, ahşap mimarisi ile turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Zafer Kulesi’nin eşsiz manzarası ile oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.