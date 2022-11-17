Zengin florası, endemik bitki türleri, kanyonları ve trekking rotalarıyla her mevsim ilgi çeken sakin şehir Arapgir sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor.

Zengin florası, endemik bitki türleri, kanyonları ve trekking rotalarıyla her mevsim ilgi çeken sakin şehir Arapgir sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor.

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir her mevsimde ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Arapgir ilçe merkezine beş kilometre uzaktaki doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği kayaarası kanyonu, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların su yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Özellikle hafta sonlarını huzurlu bir ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği kayaarası kanyonu Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaşı buluşturuyor. Yıllardır üzerindeki siyah şortla kayaarası kanyonunda yaşayan ve halk arasında ’Arapgirli Tarzan’ olarak bilinen Ümit Aydın, Arapgir’in özelikle sonbahar mevsiminde daha güzel olduğunu belirtti. Vatandaşları Arapgir’i görmeye davet eden Aydın yaz aylarında bölgede yaşanan insan yoğunluğunun sonbahar ile birlikte yerini sakinliğe bıraktığını kaydederek, "Mevsim olarak sonbaharı yaşıyoruz. Kayaarası kanyonumuz ise her mevsim ayrı güzel. İnsanlarımızın bölgeyi ziyaret etmelerini istiyoruz” dedi

Arapgir’in her mevsimin birbirinden ayrı güzellikleri içerisinde barındırdığını ifade eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise “ Bütün floranın renk değiştirerek altına, bakıra dönüştüğü yeşilin renk renk yedi ana renkte yere düşmeye hazırlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Gece soğuk gündüz ılıman geçer ve mevsimler tam yerini bulur. Arapgir’in en fazla yaşanması gereken benimde çok sevdiğim bolluk mevsimi olan sonbahardır. Türkiye’nin en yüksek saf oksijeniyle, sıfır kirliliğiyle bir atmosferi Arapgir’de yaşayabilirsiniz herkesi Arapgir’e çağırıyoruz” diye konuştu