Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların karla bütünleşmesi, güzel manzaralar oluşturuyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların karla bütünleşmesi, güzel manzaralar oluşturuyor.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen Cittaslow (Sakin Şehir) statüsüne sahip olan Ahlat’taki tarihi mekanlar ve şehrin genel görüntüsü dron ile görüntülendi. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, mağara evleri gibi ilçedeki birçok tarihi mekan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan 210 dönüm üzerinde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki mezar taşlarının üzerindeki yazılar; kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası ziyaretçilerini hayran bırakan bir güzelliğe bürünüyor.

Kar yağışı sonrası Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda gezen ve karla bütünleşen taşların fotoğraflarını çeken Şerafettin Tanyeri isimli vatandaş, “Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ettik. Buralarda karın yağmasıyla çok güzel manzaralar oluşuyor. Özellikle kahverengi taş karla bütünleşince bir de tipinin etkisiyle o nakışların arasına kar kaçtığı zaman çok güzel, olağanüstü bir manzara ortaya çıkıyor. Burada hem ecdadımızı ziyaret ediyoruz hem bu güzel manzara eşliğinde taşları ve manzarayı seyrediyoruz. Herkesi bu güzel manzarayı izlemeye davet ediyoruz” dedi.

Tarihi mekanları gezen Ahmet Yamlı da, kar yağışı sonrası oluşan güzel görüntüleri izlemek ve fotoğraflamak için tarihi mekanları gezdiklerini söyledi. Yamlı, “Kar yağışı bu yıl biraz geç oldu. Karın yağmasıyla beraber Ahlat’taki tarihi mekanlar daha bir güzelleşti. Ben de bu tarihi mekanları gelip görmek, fotoğraflamak, videoya almak için buraya geldim. Gerek kümbetler, gerek mezar taşları karla beraber çok daha güzel bir hale geliyor” diye konuştu.