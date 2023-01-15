Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve soğukla mücadele ederken, Muğla’nın iki sakin kentinden biri olan Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Aileler sahilde kenarında güneş keyfi yaparken, çocuklar da Ocak ayının ortasında deniz keyfi yaptı.

Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve soğukla mücadele ederken, Muğla’nın iki sakin kentinden biri olan Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Aileler sahilde kenarında güneş keyfi yaparken, çocuklar da Ocak ayının ortasında deniz keyfi yaptı.

Muğla’da Üç gün süren sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakmasının ardından vatandaşlar hafta sonu tatilini de değerlendirmek için Akayaka sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu sahil kesiminde vatandaşlar sahile konulan masa ve sandalyeleri tıklım tıklım doldurdu.

Aileler sahilde güneşli havanın tadını çıkarırken, çocuklar da deniz keyfi yaptı. Akyaka sahil yolunda yürüyüşe yapan aileler kış aylarının ortasında güneşli bir havada yürüyüşyaptılar.