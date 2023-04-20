Uzmanlar, sakin ve huzurlu bir hayat ile evliliğin kalp hastalıklarından koruduğunu bildirdi.

Sakin ve huzurlu bir yaşamın insanın ömrünü uzattığını belirten Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, “Yapılan birçok çalışmada sakin, huzurlu, dingin bir yaşantının kişiyi yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları dolayısıyla kalp krizi ve inme gibi ölümcül birçok sağlık sorunlarından koruduğu ortaya konulmuştur” dedi.

Gürültünün olumsuz etkisi

Gürültüdeki bir desibel artışın kalp damar hastalıklarında ölüm riskini yüzde 3,8 artırdığını belirten Dinççağ, “Daha sağlıklı yaşam ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini etkileyen birçok faktör vardır; sigara içmek, genetik faktörler, hareketsiz yaşam, şeker hastalığının varlığı, yüksek kolesterol seviyesi kalp damar hastalıklarını davet eder. Bunun yanında gündelik hayatta pek de fark etmediğimiz gürültü, trafik gibi sorunların da kalp krizi riskini artırdığı bilimsel çalışmalarda ispatlanmıştır. Gürültüdeki bir desibel artış kalp damar hastalıklarında ölüm riskini yüzde 3,8 artırmıştır. Yapılan araştırmalarda 5 yıllık süre içinde ortalama 24 saatlik gürültü seviyesinde 5 desibel artış kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarının yüzde 34 oranında artışa neden olduğu 2019 yılında yapılan bir araştırmada gösterilmiştir. Bu bilgi European Heart Journal Dergisi’nde yayınlanmıştır. İnsan hayatını yakinen ilgilendiren ev içi huzur, mutluluk, mutsuzluk kaynağı olan evliliklerinde kalp damar hastalıklarıyla yakın ilişkisi olduğu yapılan birçok çalışmada anlaşılmıştır” diye konuştu.

Evlilik kalp hastalıklarından koruyor

Evliliğin kalp hastalıklarında koruduğunu ifade eden Dinççağ, “1989-1993 yılları arası bir meslek grubunda evli ve evli olmayanların karşılaştırıldığı bir çalışma Global Epidemiyology Dergisi’nde yayınlandı. 25 yıl sonra bu kişilerin sağlık durumları değerlendirildiğinde evlenen kadınların evlenmeyenlere göre ölüm riski yüzde 35 daha düşük olduğu tespit edildi. Depresyon, yalnızlık duygusu, sosyal dayanışma insan ömrünü etkileyen önemli faktörlerden olduğu anlaşılmıştır. Elbette kalp damar hastalıkları ve ölüm konusundan birçok parametre etkili olmasına rağmen, sosyal hayatın da bu konuda ciddi etkileri olacağı ortaya konulmuştur. Birden çok çalışmada evliliğin, kalp damar hastalığından koruyucu etkisi anlaşılmıştır. Bir İngiliz çalışmasında bekarlığın yüksek mortalite(ölüm) ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri, iyi kaliteli ve stresten arınmış bir yaşamın insanın ömrünü uzattığı bir dizi tıbbi çalışmada gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

Mutlu olmak insan ömrünü uzatıyor

Mutlu olmanın insan ömrünü uzattığını anlatan Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, şu bilgileri verdi:

“Yaş, gelir durumu, kilo fazlalığı (vücut kitle indeki), fizik aktivite miktarı, sigara içimi, depresyon, sosyal etkileşim diyabet hastalığının seyrini de yekinen etkilemekte evli olanların daha iyi yaşam kalitesine sahip oldukları, daha sağlıklı yaşadıkları anlaşılmıştır. HBA1c değeri boşanmışlarda olumsuz yönde değişim göstermiş, yaşam kalitesi bozulmuştur. Bir İngiliz çalışmasında evli olanlarda kalp krizi yüzde 14 daha az tespit edilmiştir. Mutlu olan kadınların hipertansiyon, yüksek kolesterol düzeyi, vücut kitle indeksi(fazla kiloluluk) gibi kardiyovasküler hastalık risk faktörleri açısından şanslı olduğu ortaya konulmuştur. Boşanmaların hem erkekte hem kadında kalp hastalığı riskini yüzde 35 artırdığı gösterilmiştir. Huzur, mutluluk, sakin, stressiz ve gürültüsüz bir hayat kalp krizi ve yüksek tansiyondan koruyucudur.”