Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2022 yılında 32 branşta 72 sporcusunu Milli Takım’a yolladı. Türk armasıyla müsabakalara katılan Büyükşehirli sporcular 22 altın, 10 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 54 madalya toplayarak Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı. 2022 yılı, Sakarya için tarihe iz bırakan başarılarla geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü faaliyet gösterdiği 32 branşta ülkemize milli sporcular yetiştirmeye devam ediyor. 2022 yılında Büyükşehir farklı branşlarda 72 sporcuyu milli takımlara yolladı. Büyükşehirli sporcular milli forma altında 22 altın, 10 gümüş, 22 bronz madalya kazanarak ülkemizi ve Sakarya’yı en iyi şekilde temsil etti. Uluslararası arenalarda Büyükşehirli sporcular toplam 54 madalya toplayarak Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı. 32 branşta sporu yaşatmak, ülkeye milli sporcular yetiştirmek adına faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2022 yılında 72 sporcuyu milli takıma yollarken bu sporcular uluslararası arenalarda toplam 54 madalya kazandı. Güreşte Mükremin Aktaş Büyükler Serbest ve Grekoromen Stilde Dünya Şampiyonu olurken Serhat Kırık Grekoromen Stil Güreşte Yıldızlar Dünya Şampiyonu ve Abdül Samet Başar ise Grekoromen Stil Güreşte Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu.

Satranç’ta ise Berkay Çelik Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonasında birinci olarak göğsümüzü kabarttı. Karate’de Fatih Şen Mısır Seri A Karate Şampiyonasında üçüncü, kick boksta Fatih Erman Kick Boks Dünya Kupasında üçüncü ve kartingde ise Doruk Sınaç Karting Uluslararası Bambino CUP’da üçüncü oldu. 661’nci Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde yarışan Büyükşehirli Serdar Yıldırım başaltı boyunda derece yaparak Başpehlivan oldu. Halter’de ise Büyükşehir’in genç sporcularından Ömer Gürmeriç U15 Halter Avrupa Şampiyonu oldu. Bisiklette ise Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda yarışan Büyükşehirli Batuhan Özgür birinci olarak Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’nın adını Uluslararası arenada duyurdu.

Judoda Sedat Durmuş Balkan Şampiyonasında ikinci olurken boccede Faik Dursun Öztürk Konya İslami Dayanışma Oyunlarında ikincilik elde etti. Büyükşehir’in Kano takımı sporcularından Muhammet Emin Sulak Uluslararası Kano Şampiyonasında ikinci olurken Mustafa Özmen ise aynı şampiyonada üçüncülüğe adını yazdırdı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Avrupa Spor Şehri ve Bisiklet Şehri Sakarya’mızda spora verdiğimiz önem ve hassasiyet her zaman en üst düzeyde olacaktır. Sporla büyüyen, gelişen ve dünya sahnesinde yerini güçlendiren bir Sakarya’nın inşası için çalışırken yetiştirdiğimiz sporcularımızın elde ettiği tarihi başarılarla gururlanıyor, bu yoldaki gayretimiz ve isteğimiz her geçen gün artıyor. Uluslararası düzeyde Türkiye’yi temsil eden Büyükşehirli sporcularımız 54 madalyayla 2022 yılına damga vurmuştur. Her birini kutluyor, Büyükşehir’in hanesine yazdıkları başarılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz” denildi.