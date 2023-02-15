Türkiye’yi sarsan felaketin ardından birçok depremzede Sakarya’da otellerde misafir edilmeye başlanıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye yaşadıkları korku dolu anları anlatan depremzedeler, kendilerini misafir ettikleri için teşekkürlerini de ilettiler.

Türkiye’yi sarsan felaketin ardından birçok depremzede Sakarya’da otellerde misafir edilmeye başlanıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye yaşadıkları korku dolu anları anlatan depremzedeler, kendilerini misafir ettikleri için teşekkürlerini de ilettiler.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından felaketin yaşandığı bölgelerde enkaz altında çalışmalar devam ediyor. Birçok vatandaşta depremin yıkıma sebep olduğu bölgeyi terk ediyor. Bu çerçevede ülkede adeta seferberlik başlatılmış durumda. Depremden etkilenen ve Sakarya’ya gelen depremzedeler için ise şehrin ilçelerinin yanı sıra kaymakamlıklar, belediye binaları ve otobüs terminalinde başvuru ve kabul merkezi kuruldu. Bu doğrultuda kayıt ve kabul bürolarına başvuran ya da kendi imkanları ile akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 3 bin 634’ün üzerinde depremzede bulunduğu öğrenildi.

Afetin meydana geldiği andan itibaren seferberlik çağrısı yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurumlarla tek yürek oldu ve yaraların sarılması için çalışmaya başladı. Çalışmalar çerçevesinde, Sakarya’ya gelen afetzedelerin ağırlanması için de seferber olundu. Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile AFAD koordinasyonunda Sakarya’daki birçok otel de kapılarını depremzedeler için açtı. Deprem bölgesinden gelen yüzlerce afetzede Sakarya Büyükşehir Terminali’nde ekiplerce karşılanarak ağırlanacakları tesislere götürüldü. Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde Sakarya Büyükşehir’in misafir ettiği afetzedeleri ziyaret ederek onlarla sohbet eden Başkan Ekrem Yüce, eksiklerin giderilmesi için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Depremzedeler ise yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, misafirperverlikleri için Başkan Yüce ve otel sahibi Altay Akbıyık’a teşekkürlerini iletti.

“O anda sonumuzun geldiğini düşündüm”

Meydana gelen deprem sonrasında Malatya’dan, Sakarya’ya gelen ve burada ailesiyle birlikte otele yerleştirilen Abdulselam Akça, “Sakarya halkına teşekkürlerimi iletiyorum. Oradan buraya gelmemize kadar bize her şeyde yardımcı oldular. Çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Tüm ihtiyaçlarımız gideriliyor. Bizlerde yaralanan yok evlerimizde hasar var ama olsun canımız sağ çok şükür. Deprem anında panikle dışarı attık kendimizi üstümüze bir şey alamadık. Dışarısı zaten eksi 10-14 derece, soğuk ve gidecek yer bulamadık, her taraf enkaz. Bir okul vardı oraya girdik ama artçılar olunca dışarı çıkıyorduk. Yaklaşık 5 saat dışarıda bekledik ama bu seferde depremden kurtulduk dedik ama kar ve soğuk vardı. İlk deprem ardından bir süre sonra soğuktan üşümeyelim diye eve gittik. Daha sonrasında ikinci depreme yakalandık o anda sonumuzun geldiğini düşündüm ben çok şiddetli bir depremdi. 11’nci kattaydık çok şükür ondanda sağ kurtulduk” dedi.

“Başımızı sokacak bir yerimiz oldu çok şükür”

Akça, “Benim Sakarya’da yeğenlerim var zar zor bilet bulup 7 kişilik ailemle buraya geldik. Bundan sonraki planımız ise Sakarya’ya yerleşmek var ve onu da zaman gösterecek. Sakarya’ya gelmeden bizimle irtibata geçtiler belediyeden. Terminale geldiğimiz gibi belediyeden aradılar ve bizi alıp otele yerleştirdiler. Başımızı sokacak bir yerimiz oldu çok şükür sabah kahvaltı, öğle ve akşam yemek veriyorlar aç değiliz açıkta değiliz” diye konuştu.

“Bütün imkanlar tanındı bize, çok rahatız”

Malatya’dan Sakarya’ya gelen Nusret Yılmaz, “Allah düşmanımın başına vermesin, deprem göstermesin gerçekten çok zor. Evim 6 katlı benim oradan aşağıya inmem inanılmaz bir kurtuluş. Çünkü ayağım protez. Merdivenler enkaz yığını, nasıl olduysa kendimi biranda aşağıda buldum. 3 gün kadar orada kaldık ve sonrasında Sakarya’ya geldik. Burada bizi otele yerleştirdiler ve çok rahatız. Bütün imkanlar tanındı bize. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şimdi nereye gideceğiz, ev bark yok her şey yıkıldı gitti” şeklinde konuştu.

“Sakarya’nın kalbi o bölge ile atıyor”

Depremin ilk anından itibaren ekipleriyle birlikte seferber olan ve bölgeye giderek çalışmalara da katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, “Deprem olduktan hemen sonra Afet Koordinasyon Merkezi’nde ekiplerimizle bir araya geldik. Ve ilk etapta 5 aracımızla birlikte 15 arkadaşımızı, kurtarma köpeklerimizi, afet koordinasyon tırımızı afet bölgesine gönderdik. Daha sonrasında 15 kişilik bir arama-kurtarma ekibimizi daha gönderdik. Depremden saatler sonra Sakarya’da yardım seferberliği başladı, belediye ekiplerimiz bu malzemelerin düzenlenmesi ve organizasyonunda ciddi şekilde çalıştı. Yardım malzemelerinden oluşan yüzlerce tırı bölgeye gönderdik. Yine alt ve üstyapıyla alakalı bölgeye yaklaşık 75 iş makinesi yolladık. Toplamda 458 belediye personelinden oluşan görevli arkadaşlarımız bölgeye intikal etti. Sakarya’da otel sahiplerimiz depremzedelerimiz için odalarını açtılar. Şu anda bütün otellere depremzedeleri yerleştirdik. Bu otelde onlardan bir tanesi. Otel sahipleri ve çalışanları diğer illerden gelen vatandaşlarımızı kendi aileleri, hısımları, arkadaşları ve dostları gibi destek oluyorlar. Depremzede vatandaşlarımızla da görüştüm, bir şikayetleri olmadığını ve devamlı dua ettiklerini söylediler bu da bizi mutlu etti. Bir yandan KYK açıldı, otelde kalan kişilerin bir kısmı KYK’a doğru geçmeye başladılar. Sakarya’da biz binin üzerinde vatandaşımızı misafir ediyoruz, otellerimiz kapılarını açtı. Sakarya hem depremzedelerimize kapılarını açtı hem de bütün deprem bölgesine gönüllerini açarak, imkanlarını seferber etti ve etmeye de devam ediyor. Sakarya bu konuda ilan ettiği seferberlik ile örnek oldu. Sakarya’nın kalbi o bölge ile atıyor” ifadelerini kullandı.

Şu anda birçok depremzedenin konakladığı otelde Ukrayna’daki yetimhanelerden Sakarya’ya getirilen 113 yetim çocukta misafir edilmişti.