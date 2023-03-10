6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından Sakarya Valiliği koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 14 bin 210 kişi kayıt yaptırdı.

11 şehri etkileyen iki depremin ardından birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Bu çerçevede felaket bölgelerinden Sakarya’ya gelen depremzedeler için; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü binası ile 16 ilçe kaymakamlığında kayıt ve kabul masası kuruldu. Valilik koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 14 bin 210 kişi başvurarak kayıt yaptırdı.

Sakarya Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açarak hepimizi derinden sarsan depremlerin hemen sonrasında ilk andan itibaren İlimizde Valiliğimiz koordinasyonunda bir merkez oluşturulmuş ve kayıt işlemleri de bu merkezlerde bilindiği üzere halen devam etmektedir. 09.03.2023 tarihi itibariyle ilimizde; Valiliğimiz koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 14 bin 210 kişi başvurarak kayıt yaptırmış olup, bu vatandaşlarımızdan KYK Yurtları, misafirhane, otel vb. yerlerde bin 687 kişi misafir edilmektedir, yine kendi imkanları ile akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 12 bin 523 depremzede vatandaşımız bulunmaktadır. Valiliğimizce belirlenen kayıt ve kabul merkezlerine varsa halen başvurmayan, kendi imkanları ile İlimize gelerek yakınları vasıtasıyla konaklayan depremzede vatandaşlarımızın, kimlik ve iletişim bilgilerini kayıt ve kabul merkezlerine bildirmesi büyük önem arz etmektedir” denildi” ifadelerine yer verildi.