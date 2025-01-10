Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı konuk ettiği ziyarette Sakarya’ya Bilim Merkezi’nin müjdesini vererek, “Bakanımıza vaatlerimiz arasında yer alan Bilim Merkezi projemizden söz ettik. Bakanımızdan projemizle ilgili destek sözü aldık. Sakarya’mıza yönelik desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Bakanımıza ziyareti ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’la Sakarya’yı konuştu. Ziyarette Vali Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve Büyükşehir bürokratları da yer aldı.

Başkan Alemdar, ziyarette Bakan Kacır’a, vaatleri arasında yer alan Bilim Merkezi projesini aktardı. Başkan Yusuf Alemdar, Bakan Kacır’ı Sakarya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilim Merkezi ile ilgili güzel gelişmeyi paylaştı. Başkan Alemdar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ı şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şehrimizin her alanda gelişmesi için göreve geldiğimiz günden itibaren Sakarya’nın yararına olacak projeler üretiyoruz. Bakanımızla yaptığımız görüşmede vaatlerimiz arasında yer alan Bilim Merkezi projemizden söz ettik. Bakanımız sağ olsun projemize destek olacağını ifade etti. Şehrimizde gösterdiği ilgi ve destek için Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Alemdar’a çalışmalarında başarılar dileyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya’nın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.