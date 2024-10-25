Sakaryaspor’un eski kulüp başkanı Gökhan İn’e tokat atılmasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 2 sanığın "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından ayrı ayrı toplam 5 yıl 6 aydan 18 yıl 3 aya kadar cezalandırılmaları istendi.

Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn’in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu H.C.Ş. tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ. yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri sonrasında 2 şahıs "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.

Sanıkların 3 ayrı suçtan cezalandırılması istendi

Bahse konu olan olaya ilişkin Gökhan İn, Sakarya Adliyesi’ne giderek kendisine tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ.’den şikayetçi olmuştu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3’er aya, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3’er yıla, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İn’in darp edilerek para ödemekle tehdit edilmesi videosunun sosyal medyada yayılmasına binaen soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, H.C.Ş’nin kendilerini mağdur göstermek adına birlikte çektiklerini ve bu olayın kurgudan ibaret olduğunu, yağma kastıyla yapılmadığını savunduğu aktarıldı.

Bahse konu olan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İn’in kendisine yönelebilecek saldırının tehdidi ve huzursuzluğunun etkisi altında olduğu ve şüpheli H.C.Ş.’nin de olabilecek saldırı ve tehdidin bir parçası olduğu değerlendirildiğinde H.C.Ş’nin, faillerle iştirak iradesiyle hakaret ettiği belirtildi. Yaşanan olayı video kaydına alan şüpheli S.İ.’nin, H.C.Ş’nin yanına bu durumu bilerek gitmesi ve birlikte video çekmeleri değerlendirildiğinde aynı suçu işleme iradesiyle hakaret ettiği, tüm olaylar ve eylemleri üzerinde bilgisi bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin 1’i tutuklu 2 sanık gelecek ay hakim karşısına çıkarak yargılanacak.