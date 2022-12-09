Sakaryaspor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kulüpte görev yapan futbolcuları Ahmet Efe Güvenli’nin, U-17 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Futbolcumuz Ahmet Efe Güvenli, U-17 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi. Oyuncumuzu tebrik eder, başarılar dileriz” denildi.

ASELSAN’ın hiç duyulmayan hikayesi

ASELSAN’ın hiç duyulmayan hikayesi

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