Sakaryaspor Kulübü, yardım tırı ve aşevinin yanı sıra Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Bektaşlı köyüne 100 adet çadır kurarak, depremzedelere sıcak bir yuva oldu.

Sakaryaspor Kulübü, yardım tırı ve aşevinin yanı sıra Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Bektaşlı köyüne 100 adet çadır kurarak, depremzedelere sıcak bir yuva oldu.

Sakaryaspor Kulübü başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde birçok yardım tırını afet bölgesine gönderdi. Bölgede aşevi kurarak depremzedelere sıcak yemek sunan kulüp son olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Bektaşlı köyüne 100 adet çadır kurarak, depremzedelere sıcak bir yuva oldu. "Sakaryaspor Çadır Kenti" olarak adlandırılan alanda; kadın, erkek duş ve tuvalet, kreş, aşevi, sosyal alan çadırı, mescit, eşya ile gıda deposu ve elektrik tesisatı bulunuyor.