Sakaryaspor Yönetimi, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Suat Kaya ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor’un Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu bazı kararlar aldı. Bu kararlar çerçevesinde yeşil-siyahlı yönetim, takımın teknik direktörü Suat Kaya ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Suat Kaya ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.