Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin Sakaryaspor yönetimi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin Sakaryaspor yönetimi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere dün oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanırken her iki takım arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylar adeta dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı. Konuya ilişkin olarak Sakaryaspor yönetimi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“İnsanlıktan nasibini almamış 3-5 kişi”

Sakaryaspor yönetiminin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Dün akşam oynadığımız yardım ve dostluk maçında, insanlıktan nasibini almamış 3-5 kişinin yapmış olduğu çirkinliklerin stadyumdaki 25 bin kişinin bize yaşatmış olduğu güzellikleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Dün gece bizi en güzel şekilde ağırlayan başta Engin Koyun olmak üzere Kocaelispor camiası ile taraftarlarına ve depremzedelere destek olmak için tribünde yerini alan Sakaryaspor taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimizin dertlerini bir nebze de olsa ilaç olacağız. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde kötülüğün, iyiliğin önüne geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.