Sakaryasporlu futbolcu Alparslan Demir, Yeni Malatyaspor maçının ardından kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

Trendyol 1. Lig’in 30 haftasında Sakaryaspor’un, sahasında Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından sahada sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti. Orta sahaya gelen Sakaryasporlu futbolcuların arasında Alparslan Demir, kız arkadaşına diz çökerek evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının ’Evet’ cevabını vermesiyle Alparslan, büyük sevinç yaşadı. O anlara takım arkadaşları ve tribündeki Sakaryaspor taraftarı da destek oldu.

Teklifin ardından çift, tribünlere giderek Sakaryaspor taraftarlara üçlü çektirdi.