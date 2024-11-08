Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Marmara derbisinde 40. karşılaşmasını yapacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sonlandırdı.

Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi, Mamadou Mendy sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı. Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yeşil-siyahlı takıma destek vermek için tesislere gelerek zorlu Kocaelispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti. Yeşil-siyahlılar, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Kocaelispor ile Yeni Atatürk Stadyumu’nda mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.