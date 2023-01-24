Tuzlaspor - Sakaryaspor mücadelesi, 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Sancaktepe 15 temmuz Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor.

Rüstemler Tesisleri’ndeki antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması ve taktik çalışmalarla devam etti.

Faruk Özlü: “Spor Akademisi Yapılanması, örnek bir yapılanmadır”

Faruk Özlü: “Spor Akademisi Yapılanması, örnek bir yapılanmadır”

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor karşılaşmasının çalışmalarına yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetiminde devam etti.

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