Sakaryaspor yönetimi, Spor Toto 1. Lig’de teknik direktör olarak görev alan İlker Püren ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor yönetimi, Spor Toto 1. Lig’de teknik direktör olarak görev alan İlker Püren ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Teknik sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.