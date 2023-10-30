Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında konuk edeceği Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Altay maçında 90 dakika sahada kalan oyuncuların katılmadığı antrenman, Rüstemler Tesisleri’nde düz koşu ile başladı. Ardından dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil siyahlılar, 3 Kasım Cuma günü saat 20.00’da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda Şanlıurfaspor ile karışılacak. 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puana sahip Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.