Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında oynanan Sakaryaspor-Şanlıurfaspor maçının ardından iki takımın teknik sorumlusu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Sakaryaspor çok önemli camia birincisi sevdiğim bir camia kendimde futbol oynadım burada 90’lı yıllarda. Biz deplasmanda 1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Taktiksel değişiklikler yapmıştık farklı bir sistemle oynamak istedik. Zaman zaman pozisyonlar verdik ancak mücadeleden dolayı takımımızı kutluyorum. Psikolojik anlamda bizim için çok önemli bir puan olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki müsabakaya iyi konsantre olarak onun üzerine gitmek istiyoruz” dedi.

“Hatalarımız oldu ama iyi baskılı ve istekli oynadık, oyunun temposunu biz tuttuk”

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, “Hatalarımız var bunlardan bir tanesi gol atamamak bulduğunuz zaman pozisyon ve açıyı direkt kaleye gideceksiniz ve gol yapacaksınız. Atamayınca garanti skora ulaşamayınca sancılı dönemler yaşıyoruz. Hatalarımız oldu ama iyi baskılı ve istekli oynadık, oyunun temposunu biz tuttuk. İlk yarı almamız gereken farklı skoru ikinci yarı nedense başaramadık. İlk yarıda özellikle hakem arkadaşımız çok rahatlıkla gösterdi kartlarını şikayet etmiyoruz ama bu hususta biraz daha hassas davranmaları gerekiyor. Yapılan bu ağır cezalandırmalar bugün bize çift sarı karttan dışarıda kalmasına sebep oldu” diye konuştu.