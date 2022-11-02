Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Manisa FK’ya konuk olacak Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Manisa FK’ya konuk olacak Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Manisa FK’ya konuk olacak olan Sakaryaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 7. sırada yer alan Manisa FK’ya konuk olacak. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde sürdüren Sakaryaspor, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti. Yeşil siyahlılar hazırlıklarını hızla sürdürdüğü karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Maç, 5 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak.