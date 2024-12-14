Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Sakaryaspor, Iğdır FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Sakaryaspor, Iğdır FK’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Karşımızda diri olan rakibe karşı o aynı direnci ortaya koyamadık. Bu konuda eksiklerimiz var. Yaklaşık 15 gündür takımla beraberiz, bu eksikleri gidermek için çok zamanımız yok. Çok fazla istediğimiz fiziksel antrenmanlar yapamıyoruz. Ancak sahada nasıl oynayacağımızla ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Oyuncularda bir tedirginlik, korkaklık var, bir özgüven kaybı var. Aslında çok iyi oyunculara sahip bir takımız. Ama oyuncular potansiyellerini gerçek anlamda sahaya maalesef koyamıyorlar. O üzerimizdeki baskı işte beklentinin yüksek oluşu, son haftalarda alınan sonuçların istediğimiz gibi olmayışı herkesi tabii ki büyük bir baskıya ve strese sokuyor. Biz geldikten sonra takımda bir oyun olarak toparlanma var. İsteğimiz oyunu oynamaya çalışıyor çocuklar. Ama dediğim gibi özellikle o öz güven kaybı, cesaretsizlik ve yapmak istediklerini yaparken tedirgin oluşları maalesef saha içerisinde bize çok hata yaptırıyor. İnanılmaz fazla top kaybı yaptık ve yaptığımız her top kaybı çok koşarak enerjimizi gereksiz harcamamıza sebep oldu. Öne geçmemize rağmen oyunu tutmayı, ikili mücadelelerde ayakta kalmayı maalesef başaramadık. Çok basit iki tane gol yedik. Bu seviyedeki takımların bu tip golleri yememesi lazım” dedi.

Mesut Bakkal: “Bu maç bizim için viraj maçıydı, önemli bir maç kazandık”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, “Çok mutluyuz yani oyuncularımı kutluyorum. Hakikaten inanılmaz bir mücadele. Özetle maçın ikinci devresindeki ortaya koydukları direnç ve 1-0 geriye düştükten sonra da maçı çevirme isteği hakikaten takdire şayan. Aslında oyuna iyi başladık ve ceza sahamıza girilmeden bir gol yedik. Futbolda böyle hatalar var ama olmaması ve böyle bir gol yemememiz gerekiyordu. İşin sevindirici tarafı bence takımın pozisyon vermemesi çok önemli. Ve bunun akabinde de iki golü bulup iki tane de üç tane net pozisyon kaçırmamız benim çok önemli. Geldiğimiz noktada bence bu maç bizim için viraj maçıydı, takım olarak önemli bir maçı kazandık. İyi de hazırlanmıştık, hani maçın kazanılması bir gün önceden belli derler ya takımın öyle bir havası vardı. Ve bu inanç inşallah önümüzdeki hafta da devam eder. Bu 3 puan bizim önümüzdeki günlere daha iyi bakma puanıdır. Onun ötesinde de oyuncu grubunun gösterdiği direnç hakikaten çok önemli. Bu ortamda hem oyuncu grubunu kutluyorum ve herkese de iyi bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.