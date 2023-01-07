Sakaryaspor, Eyüpspor forması giyen sol bek Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllığına sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Eyüpspor forması giyen sol bek Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllığına sözleşme imzaladı.

Devre arası hazırlık kampını Antalya’da sürdüren Sakaryaspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar, 2023 yılının ilk transferini de gerçekleştirdi. Sakaryaspor, Eyüpspor formasını giyen sol bek oyuncusu Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bülent!” ifadelerine yer verildi.