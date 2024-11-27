Beşiktaş’ta, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi. Beşiktaş profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar getirildi.