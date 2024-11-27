Beşiktaş’ta, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi. Beşiktaş profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar getirildi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı, dinamik ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-siyahlılar, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’da Boluspor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kaynak: iha