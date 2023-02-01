Rüstemler Tesisleri’ndeki antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

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