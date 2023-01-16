Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu’yu konuk edecek Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu’yu konuk edecek Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, ligin 20. haftasında Altınordu’yu ağırlayacak. Bu çerçevede müsabakadan galibiyet almak için çalışmalarını sürdüren Sakarya ekibi, antrenmanlarına devam ediyor. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri’nde, sürdüren yeşil-siyahlı oyuncular, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti.

Sakaryaspor - Altınordu mücadelesi, 20 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor.