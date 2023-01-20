Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Çağatay Rüştü Şalap, “İlk yarı gol yememize rağmen çok kısa bir sürede gole cevap verdik. Daha sonra ikinci golü gördük kalemizde. Ama oyundaki istek ve arzumuz üst seviyedeydi, bunu ikinci yarıya da yansıttık. Sezon başından beri yakaladığımız en fazla gol pozisyonu olan maç. Bu konuda oyuncularımızı, daha sonrasında ise rakip takımın kalecisini tebrik ediyoruz. Furkan bugün gerçekten çok iyi şeyler yaptı. Biz oyunda taktiksel olarak rakibimizin blok içindeki açıkları ve bloklar arasındaki açıklarını değerlendirme adına hafta içi çalıştık. Bunları değerlendirdik ama sonuçlandırma kısmında biraz şansımız yoktu. Kaybettiğimiz toplarda savunmaya geçtik, öncelik almamız ve reaksiyon vermemiz, bunların hepsi üst seviyedeydi. Fakat sonuçlandırma kısmında bugün biraz talihsizdik. Analizimizin sonucunda rakibimizin açıklarını değerlendirdik ama sonuç alamadık. Fakat burada analiz etmeyi unuttuğumuz bir kişi daha vardı, o da maçımızın hakemi. Onu da analiz etseydik belki daha farklı olurdu, skora etki edebilir miydi bilmiyorum” dedi.

“Üçte üç yapmış bir takım, hepimiz mutlu ve huzurluyuz”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, “İlk yarının son müsabakasında kazandığımız Gençlerbirliği maçı ile devre arasına girdik. Hızlı ve yoğun çalışma temposu, hem transfer dönemi olması hem de takımı bizim oynatmak istediğimiz oyun organizasyonlarına uyum sağlamaları açısından hızlı bir giriş yapıp, akabinde de Göztepe maçına geçildi. Orada da bir galibiyet ve ikinci yarının ikinci müsabakasını kazanmak istiyorduk taraftarımızın önünde ve bunu başardık. Maçtan önce söylediğim, kolay olmayacak bir müsabakaydı. Çünkü karşımızdaki takımın bir oyun kültürü var, kulübün oyuna ve futbola farklı bir bakış açısı var. Geçen sene neredeyse düştü denilen Altınordu takımı 7-8 maç üst üste kazanıp kümede kalmayı başarmıştı. O anlamda bizim için kolay geçmeyecekti. Kadrolarında lig tecrübesi olan ve genç yetenekli oyunculara sahip dinamik bir takım vardı. O anlamda maça iyi başladık, gol erken geldi. Onların attığı gol de çok erken geldi. Belki o gol olmasaydı 10-15 dakika içerisinde farklı noktalara gelebilecek bir müsabaka da olabilirdi. Genel anlamda mücadeleden son derece memnunum. Netice itibarıyla güzel bir oyun, ikinci yarı biraz daha top Altınordu takımındaydı, bunu zaten maçtan sonra oyuncularla da paylaştım. Onları o anlamda tebrik ediyorum. Biz hem skoru tutup, koruyabildik hem de pozisyonlara girebildik. Futbolcularımız ciddi bir mücadeleyle maçı bizim lehimize bitirmeyi başardılar. Üçte üç yapmış bir takım, hepimiz mutlu ve huzurluyuz ama inanın yolun başındayız” diye konuştu.