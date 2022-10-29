Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Altay deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Stratejik olarak maça iyi hazırlandıklarını belirten Altay takımının teknik adamı Sinan Kaloğlu elde ettikleri 3 puanı taraftarlara armağan ettiğini söyledi. İstedikleri neticeyi alamadıklarını aktaran Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

“Stratejik olarak çok iyi hazırlandık”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Hem kendi hem de Sakaryasporlu futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim. İyi bir mücadeleydi, zaman zaman iyi futbol vardı. Temposu düşmeyen bir maçtı, zor bir deplasmandı, 3 puan için geldik. Bunu klasik söylemiyorum, stratejik olarak çok iyi hazırlandık. Özellikle Sakaryaspor’un blok içiyle blok arasındaki pas bağlantılarını kapatarak hızlı hücumlara çalıştık. Bu da bizim oyunun başında iki gol atmamızı sağladı. Maçı 3 puanla bitirmesini bildik, iyi bir mücadele vardı” dedi.

“Makasın açılmasını istemiyoruz”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, “Yukarıdaki gruptan kopmak istemiyorduk, o anlamda çalışmalarımızı yapıp maçı kazanmak istiyorduk. Adanaspor maçında yaşadığımız gibi biraz erken gol yedik. Bu da işleri zorlaştırdı. İstediğimiz neticeyi alamadık. İstemediğimiz bir yenilgiyi aldık. Tabii taraftarın önünde kendi sahanda oynuyorsun herkes kazanmak ister ama futbol adına, bu maça çok üzüldüm. Makasın açılmasını istemiyoruz, yukarıdaki gruptan kopmak istemiyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Bu takım gerçekten çok çalışmalı. Biraz daha fazla çalışarak bazı eksikliklerimizi düzeltmek zorundayız. Bu oyunu minimum hatayla oynamanız gerekiyor, her bölgesiyle. Bu anlamda yediğimiz iki tane golde büyük hata yaptık. Biz küçük hatalar yapmalıyız ki, ligin genelinde işi kurtarabilelim ve takımımızı istediğimiz noktaya getirebilelim” diye konuştu.