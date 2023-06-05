Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hayata değer katmak ve vatandaşlara yeni sosyal imkanlar sunmak için hayata geçirdiği şehrin en büyük ‘zipline’ parkuru projesinde işlemler tamamlandı, başlangıç öncesi son dokunuşlar yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal hayatına değer katmak, kenti bölgedeki turizmin merkezi haline getirmek için yeni projeleri birer birer hayata geçiriyor. D-100 kara yolu Erenler geçişinde, Sakarya Nehri yatağı üzerine inşa edilen ‘zipline’ hattının yapımı tamamlandı. Kısa bir süre önce yapımına başlanan 16 metre yüksekliğindeki iki ayrı kulenin yapımı tamamlandı. Vatandaşların nehir üzerinde yolculuk yapacağı taşıyıcı hatların montaj işlemi de sona erdi. 305 metrelik taşıyıcı tel hazırlandı ve kullanıcıların güvenliği için tüm önlemler büyük bir hassasiyetle alındı. Fen İşleri Dairesi’nin yürüttüğü ana hattın yapımı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Son olarak çevre düzenlemesi ve hizmet alanlarının hazırlanması için mesai harcanıyor. Projede vatandaşların güvenliğinin maksimum seviyeye çıkarılması için ‘zipstop’ sistemi aktif edildi.