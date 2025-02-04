Sakarya’da etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, bazı bölgeler beyaza büründü. Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye kadar yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında şehir genelinde etkisini gösteren soğuk hava yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası, Çiğdem Yaylası, Göksu, Kurtuluş, Dikmen ve Yeniyayla mahalleleri gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye kadar yükseldi.