Sakarya’nın Hendek ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü, bazı bölgelerde kar kalınlığı ise 10 santimetrelere kadar yükseldi. Bölgede yeniden kar yağışı olduğunu belirten Mehmet Köse, "Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi. Kış yeniden geldi" dedi.