Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Mühendisleri Odası ortaklığında kent içi alanlarda kamu personellerine ve orman mühendislerine budama tekniği eğitimi verilecek. Daha yeşil bir Sakarya için gerçekleştirilecek eğitim programında alanında uzman profesör tarafından 5 gün boyunca teorik ve pratik bilgiler paylaşılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Kentsel Yeşil Alanlarda Budama Tekniği Eğitimi’ açılış programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Orman Mühendisleri Odasının ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde alanında uzmanlar tarafından teorik ve pratik budama tekniği eğitimi verilecek. Kent içi alanlarda 5 gün boyunca Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür ana bilim dalı hocalarından Prof. Dr. İbrahim Turna tarafından verilecek eğitimler sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak. Programa, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Vedat Dilaver, büyükşehir çalışanları ve orman mühendisleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “Küresel ısınma en güncel global sorunlardan bir tanesi olsa da yeşil alanların da artırılması konusu her zaman toplumumuzun gündemindedir. Ormanlık alanlar, kırsal alanlar ve peyzaj gibi yerlerin geleceğe aktarılması bu alanlara yapılan bakımdan geçer. Bu bakımlar sağlanarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya aktarımı sağlayabiliyoruz. Bu konudaki hassasiyetinden ötürü Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ederim. Bu tarz etkinliklerle yeşil Sakarya’mızın gelecek nesillere aktarımını sağlanacak. Bizim insanlarımızın yeşil alanlara ihtiyacı var. İnşallah bu güzel eğitimler ile yeşili daha iyi tanımayı öğreneceğiz. Kırsalda biz, kentte sizler bizlere emanet edilen yeşil alanları geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Toprağın çok vefalı olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Toprak her zaman sana ikram veriyor. İçerisinde koskoca bir dünya vardır. Toprak her zaman berekettir. Bizlerde toprağın üzerinde yaşayan yeşilliği her zaman güzelleştirmeye bakalım. Ektiğimiz çiçek bize mutluluk versin, diktiğiniz fidan size huzur versin. Fidan, peyzaj, orman denildiği zaman akla Sakarya’mız gelsin. Sakarya’yı her zaman daha iyi hale getirmek için çalışalım. Şehircilik, insanların içinde yaşadığı fiziksel çevrenin biçimsel ve işlevsel olarak düzenlenmesidir. Bizler de vatandaşlarımızın yaşamlarını daha konforlu hale getirebilmek adına altyapı, donatım, yapım ve tasarım alanlarındaki çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ağaçlandırma çalışmalarını arttırmayı, var olan kent ağaçlarımızın budama, sulama, gübreleme gibi bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimizi güzelleştirmeyi ve kent estetiğini yakalamayı kendimize gaye edindik” diye konuştu.

Yüce, “Allah’a şükür ki Sakaryalı olarak bizler doğal çevre ve güzellikler bağlamında çok şanslıyız. Rabbimizin bizlere verdiği bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Bu anlamda şehrimizdeki yeşil alanları artırmak, bakımlarını gerçekleştirmek hem de kent estetiği bağlamında vatandaşlarımıza doğayla bütün olarak sosyal donatı alanı sunabilmek için gündüz gece demeden çalışıyoruz. Bugün burada yeşil alanlarımızı; koruma ve güzelleştirme adına Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen Budama Eğitimi’nin açılışını gerçekleştirmek adına toplanmış bulunmaktayız. İnşallah hep birlikte şehrimizin yeşil alanlarını arttırıp siz değerli kardeşlerimle doğal nimetlerimizin koruyup güzelleştirilmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.