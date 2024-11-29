Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin süsü olan palmiye ağaçlarını kış mevsiminin dondurucu soğuklarından için üzerlerini tek tek kapatarak koruyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Cami, Çark Caddesi, Maltepe, Kavaklar Caddesi gibi birçok noktada şehrin adeta süsü olan palmiye ağaçlarının kış şartlarından etkilenmemesi için hummalı çalışma başlattı. Şehrin merkezinde ve muhtelif noktalarında gece geç saatlere kadar çalışan ekipler, palmiyeleri beklenen çetin kış mevsiminde dondurucu soğuklardan korumak için kapatma uygulaması yapıyor.

Özel önlemler alan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ağaçların yapraklı kısımlarını tamamen kapatıyor ve özünün dondurucu soğukla direkt temas etmesini engelliyor. Sakarya’yı süsleyen palmiye ağaçları, bu önlem sayesinde yaz mevsimine sağlıklı bir şekilde çıkıyor.