Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinliklerinde yılın ilk takvimi belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Takvimi’ni açıkladı. 2025 yılının ilk ayında tiyatro buluşmalarından film gösterimlerine, söyleşilerden konferanslara panellerden imza günlerine kadar birçok renkli etkinlik kültür sanat dostları ile buluşacak.

Tiyatro buluşmalarından film gösterimlerine, dinletilerden söyleşi ve imza günlerine, konferanslardan panellere birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı Ocak takvimi dolu-dolu geçecek.

Katılım ücretsiz

2025 yılının ilk ayında da çok sayıda önemli konuk ve konunun yer aldığı etkinlik takvimi hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm sanatseverleri toplamda 25 ayrı etkinlikte ücretsiz ağırlayacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 2 oyunu Ocak’ta Sakarya’da

Etkinlikler kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Karga ile Ayı çocuk oyunu ve İki Kişilik Hırgür isimli tiyatro izleyenlerle buluşacak.

İşte Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri takvimi;

Panel

Konu: “Hoşca Bak Zatına” Vefatının 226. Yılında Şeyh Galip

Konuklar: Victoria Rowe Holbrook, Ercan Yılmaz, Ömür Ceylan, Türkan Alvarı, Veli Kılıçarslan, Yılmaz Daşçıoğlu

7 Ocak Salı / OSM / 17.00

Dinleti

Konuk: Sedat Anar

7 Ocak Salı / Ziya Taşkent Konser Salonu / 19.00

Tiyatro (Çocuk Oyunu)

Karga ile Ayı – Ankara Devlet Tiyatrosu

7 Ocak Salı / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 11.00-14.00

Sergi

Sevmek Zamanı

İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi

8 Ocak Çarşamba / OSM / 18.00

Film gösterimi ve söyleşi

Film: Sevmek Zamanı

Konu: Metin Erksan Filmleri

Konuklar: Süleyman Saim Tekcan, Metin Bostan

8 Ocak Çarşamba / OSM / 19.00

Tiyatro

İki Kişilik Hırgür – Ankara Devlet Tiyatrosu

8 Ocak Çarşamba / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 20.00

Söyleşi

Konu: Türk Edebiyatında Sakarya- Nazım Hikmet, Turgut Uyar, Kemal Tahir

Konuklar: Ercan Yılmaz, Muharrem Dayanç

10 Ocak Cuma / OSM / 19.00

Film Gösterimi

Film: Susuz Yaz

11 Ocak Cumartesi / OSM / 19.00

Konser

Kent Orkestrası

14 Ocak Salı / Küpçüler İlköğretim Okulu / 13.00

Gölge Oyunu

Karagöz Göklerde – Seçkin Bayramoğlu

14 Ocak Salı / Küpçüler İlköğretim Okulu / 13.30

Söyleşi

Konu: Yapay Zeka Aşık Olabilir Mi?

Konuk: Enis Doko

15 Ocak Çarşamba / OSM / 19.00

Konser

Kent Orkestrası

16 Ocak Perşembe / Ziya Taşkent Konser Salonu / 19.00

Film Gösterimi (Animasyon)

Film: Yaramazlar Takımı Zaman Yolcuları

18 Ocak Cumartesi / OSM / 14.00

Film Gösterimi (Animasyon)

Film: İki Kafadar

18 Ocak Cumartesi / OSM / 16.00

Söyleşi

Konu: Batılılaşma Niçin Yetersiz Bir Kavramdır?

Konuk: Y. Hakan Erdem

21 Ocak Salı / OSM / 19.00

Tiyatro

Bir Adam Yaratmak – Alternatif Sanat Tiyatrosu

21 Ocak Salı / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 20.00

Konser

Kent Orkestrası

23 Ocak Perşembe / Sapanca SGM / 13.30

Gölge Oyunu

Çoban Karagöz – Seçkin Bayramoğlu

23 Ocak Perşembe / Sapanca SGM / 14.00

Film Gösterimi (Animasyon)

Film: Ayı Kardeşler Zamanda Yolculuk

25 Ocak Cumartesi / OSM / 14.00

Film Gösterimi (Animasyon)

Film: Sihirbazın Balonları

25 Ocak Cumartesi / OSM / 16.00

Tiyatro

Bir Adam Yaratmak – Alternatif Sanat Tiyatrosu

28 Ocak Salı / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 20.00

Söyleşi

Konu: Tanpınar ve Şehir

Konuklar: Ali Şükrü Çoruk, Mehmet Samsakçı

29 Ocak Çarşamba / OSM / 19.00

Konser

Kent Orkestrası

30 Ocak Perşembe / Ziya Taşkent Konser Salonu / 19.00