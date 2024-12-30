Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinliklerinde yılın ilk takvimi belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Takvimi’ni açıkladı. 2025 yılının ilk ayında tiyatro buluşmalarından film gösterimlerine, söyleşilerden konferanslara panellerden imza günlerine kadar birçok renkli etkinlik kültür sanat dostları ile buluşacak.
Tiyatro buluşmalarından film gösterimlerine, dinletilerden söyleşi ve imza günlerine, konferanslardan panellere birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı Ocak takvimi dolu-dolu geçecek.
Katılım ücretsiz
2025 yılının ilk ayında da çok sayıda önemli konuk ve konunun yer aldığı etkinlik takvimi hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm sanatseverleri toplamda 25 ayrı etkinlikte ücretsiz ağırlayacak.
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 2 oyunu Ocak’ta Sakarya’da
Etkinlikler kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Karga ile Ayı çocuk oyunu ve İki Kişilik Hırgür isimli tiyatro izleyenlerle buluşacak.
İşte Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri takvimi;
Panel
Konu: “Hoşca Bak Zatına” Vefatının 226. Yılında Şeyh Galip
Konuklar: Victoria Rowe Holbrook, Ercan Yılmaz, Ömür Ceylan, Türkan Alvarı, Veli Kılıçarslan, Yılmaz Daşçıoğlu
7 Ocak Salı / OSM / 17.00
Dinleti
Konuk: Sedat Anar
7 Ocak Salı / Ziya Taşkent Konser Salonu / 19.00
Tiyatro (Çocuk Oyunu)
Karga ile Ayı – Ankara Devlet Tiyatrosu
7 Ocak Salı / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 11.00-14.00
Sergi
Sevmek Zamanı
İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi
8 Ocak Çarşamba / OSM / 18.00
Film gösterimi ve söyleşi
Film: Sevmek Zamanı
Konu: Metin Erksan Filmleri
Konuklar: Süleyman Saim Tekcan, Metin Bostan
8 Ocak Çarşamba / OSM / 19.00
Tiyatro
İki Kişilik Hırgür – Ankara Devlet Tiyatrosu
8 Ocak Çarşamba / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 20.00
Söyleşi
Konu: Türk Edebiyatında Sakarya- Nazım Hikmet, Turgut Uyar, Kemal Tahir
Konuklar: Ercan Yılmaz, Muharrem Dayanç
10 Ocak Cuma / OSM / 19.00
Film Gösterimi
Film: Susuz Yaz
11 Ocak Cumartesi / OSM / 19.00
Konser
Kent Orkestrası
14 Ocak Salı / Küpçüler İlköğretim Okulu / 13.00
Gölge Oyunu
Karagöz Göklerde – Seçkin Bayramoğlu
14 Ocak Salı / Küpçüler İlköğretim Okulu / 13.30
Söyleşi
Konu: Yapay Zeka Aşık Olabilir Mi?
Konuk: Enis Doko
15 Ocak Çarşamba / OSM / 19.00
Konser
Kent Orkestrası
16 Ocak Perşembe / Ziya Taşkent Konser Salonu / 19.00
Film Gösterimi (Animasyon)
Film: Yaramazlar Takımı Zaman Yolcuları
18 Ocak Cumartesi / OSM / 14.00
Film Gösterimi (Animasyon)
Film: İki Kafadar
18 Ocak Cumartesi / OSM / 16.00
Söyleşi
Konu: Batılılaşma Niçin Yetersiz Bir Kavramdır?
Konuk: Y. Hakan Erdem
21 Ocak Salı / OSM / 19.00
Tiyatro
Bir Adam Yaratmak – Alternatif Sanat Tiyatrosu
21 Ocak Salı / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 20.00
Konser
Kent Orkestrası
23 Ocak Perşembe / Sapanca SGM / 13.30
Gölge Oyunu
Çoban Karagöz – Seçkin Bayramoğlu
23 Ocak Perşembe / Sapanca SGM / 14.00
Film Gösterimi (Animasyon)
Film: Ayı Kardeşler Zamanda Yolculuk
25 Ocak Cumartesi / OSM / 14.00
Film Gösterimi (Animasyon)
Film: Sihirbazın Balonları
25 Ocak Cumartesi / OSM / 16.00
Tiyatro
Bir Adam Yaratmak – Alternatif Sanat Tiyatrosu
28 Ocak Salı / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 20.00
Söyleşi
Konu: Tanpınar ve Şehir
Konuklar: Ali Şükrü Çoruk, Mehmet Samsakçı
29 Ocak Çarşamba / OSM / 19.00
Konser
Kent Orkestrası
30 Ocak Perşembe / Ziya Taşkent Konser Salonu / 19.00