Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıkları iş birliğiyle şehrin en uzak noktalarındaki çocuklara ulaşmak ve onların hayatına dokunmak için başlattığı “Bir Hikaye Bin Neşe” projesinin son durağı Taraklı’da öğrencilere diş taraması yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal bölgelerdeki ve şehrin en uzak noktalarındaki çocuklara ulaşmak, onların hayatına dokunmak için başlatılan “Bir Hikaye Bin Neşe” projesi devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ortaklığında gerçekleştirilen projede okul ziyaretleri Taraklı’da devam etti. Uzman diş hekimi ve eğitimciler Taraklı Zübeyde Hanım Anaokulu’nda minik öğrencilerle buluştu. Ağız ve diş sağlığının öneminden bahseden uzmanlar, günün sonunda minik öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin anlamlı projesi önümüzdeki haftalarda çeşitli içeriklerle 16 ilçeden misafirlerle sürecek.