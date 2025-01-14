Sakarya Büyükşehir Belediyesi hem öğreten hem eğlendiren etkinlikleri çerçevesinde Yeşilay ile birlikte buluştuğu Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerine bağımlılık tehlikesini filmle, boyamayla ve hafıza oyunları eşliğinde anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi gelecek nesilleri daha sağlıklı bir yaşama özendirmek gayesiyle hem eğlendiren hem öğreten çeşitli etkinliklerine devam ediyor. Yeşilay ile iş birliği içerisinde Millet Bahçesi içindeki Yeşilay Merkezi’nde düzenlenen son etkinliğe Serdivan Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulu’nun minik öğrencileri konuk oldu. İlk olarak çizgi film izleyip, boyama yapan ve hafıza oyunları oynayan öğrencilere Büyükşehir ekiplerinin sunduğu eğlence eşliğinde ‘bağımlılıkla’ ilgili tehlike anlatıldı. Her türlü bağımlılığın ileride nelere yol açacağı sosyal ve sağlık açısından riskleri, uzman isimlerce miniklere aktarıldı. Teknolojik görsel oyunlarla eğlenceli bir zaman geçiren miniklere Yeşilay’ın yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi verildi. Minik öğrencilerin pür dikkat dinlediği farkındalık çalışmaları, bağımlılıklarla mücadele konusunda küçük yaşta bilinç kazanmalarına destek oldu.