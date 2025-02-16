Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek ve Sakarya’nın kültürüne ışık tutacak “Dünden Bugüne Sakarya Türküleri” konseri, 17 Şubat Pazartesi günü Ziya Taşkent Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek “Dünden Bugüne Sakarya Türküleri” konser programı müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Önemli isimler sahne alacak

Müzik Yönetmeni Doç. Dr. Mahir Mak, Ses Sanatçısı Prof. Sertan Demir, Koordinatör Arş. Gör. Mehmet Der tarafından gerçekleştirilecek konserde, TRT İstanbul Radyosu, Yurttan Sesler Korosu Ses Sanatçısı Mustafa Arı da sahne alacak.

17 Şubat Pazartesi Ziya Taşkent’te

Sakarya’da manav topluluklarından derlenen türkülerin yer alacağı konserde birbirinden değerli 13 eser seslendirilecek.CecelerinAltında, Allı Yazma BaşındaKırktepe’ninTepesi, Öptürmem ki gibi eserlerin yanı sıra konserde ilk defa seslendirilecek eserlerde müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde ayrıca mahalle sanatçıları da esericra edecek. 17 Şubat Pazartesi Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konser, saat 19.30’da başlayacak.