Ankara’da düzenlenen Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonasında mindere çıkan Büyükşehirli sporcular Abdullah Arel ve Yuşa Yaman Çakar, Türkiye üçüncüsü olarak podyuma çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları 2-6 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonasında mindere çıktı.

İki sporcu podyumda

Bin 570 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Abdullah Arel U21 75 kiloda, Yuşa Yaman Çakar ise Gençler +76 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Sporculara tebrik mesajı

Başarılarından dolayı sporcuları için kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olarak şehrimizi gururlandıran sporcularımız Abdullah Arel ve Yuşa Yaman Çakar’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.