Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 43 metre genişliğiyle şehrin en geniş caddesi olarak bilinen Şehit İlhan Aras Caddesi’nin çehresini peyzaj ve ilk kez kullanılan yaprak desenli taş işlemelerle değiştirdi ve cadde bölgede örnek olacak bir mimariyle süslendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri yeni estetik görüntüyle buluşturmak için yepyeni uygulamalara imza atıyor. Peyzaj, çevre düzenlemesi, çiçek işlemeleriyle yollara yepyeni bir görüntü katan ekipler şehrin görüntüsünü zenginleştiriyor. Son yapılan çalışmada bir ilk uygulandı. Şehit İlhan Aras Caddesi’ndeki peyzaj, tretuvar, yaprak işlemeli model çalışması görenleri hayran bırakıyor. Bazı noktalarında 43 metre genişliğe sahip olan şehrin en geniş caddesi, yeni renkleriyle hizmete hazır hale getiriliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma çerçevesinde bölgeye Fidan A.Ş tarafından ağaç dikimi yapıldı. 10 metre genişliğindeki orta refüj 65 adet çınar ağacı, 33 adet leylandi, 2 bin 340 adet çalı dikimiyle süslendi. Ayrıca refüjde desen ve motiflerden oluşan kiremit irmiği, cüruf ve podima taşlarıyla kaplandı. Alanda toplamda 7 bin 500 metrekareye çim dikildi.

Buradaki çalışmanın caddeyle kesişen Nilüfer ve 1139. Sokak’a yepyeni bir güzellik katacak 120 adet çınar ağacının dikimiyle son bulacak. Şehit İlhan Aras Caddesi, çalışmaların tamamı bittiğinde bölgede teknik özellikleri ve görsel zenginliğiyle örnek bir cadde olacak. İki yönlü olarak kaldırım inşa edilen caddenin, ışıklandırması ve kritik bağlantı noktası olma özelliğiyle vatandaşların en çok tercih edeceği güzergahlardan biri olması ekleniyor. Büyükşehir bin metrelik güzergahın ilk önce telekom, yağmur suyu, kanalizasyon altyapısını sil baştan yenilemiş ve sonra üst yapıda işleme başlamıştı. Yolun bazı noktalarında genişlik 43 metreye kadar çıkarıldı. Yol, bisiklet yollarıyla çok daha güzel bir görünüme kavuştu.