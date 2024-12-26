Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre gelen misafirlere ve belirli gruplara Sakarya’nın doğasını, kültürünü, güzelliklerini tanıttığı program kapsamında son gezinin misafirleri olan SAÜ Coğrafya Topluluğu öğrencileri keyif dolu bir yolculuk gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya’ya gelen misafirlere, farklı topluluklara ve gruplara şehrin güzelliklerini keşfetme imkânı sunuyor.

Gezi programlarıyla şehrin kültürünü, tarihini, doğasını ve güzelliklerini tanıtan Büyükşehir’in son misafirleri Sakarya Üniversitesi Coğrafya Topluluğu öğrencileri oldu.

Doğada oksijen ve müze ziyareti

Gezinin ilk durağında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler doğanın kalbinde, temiz havada yürüyüş gerçekleştirdi.

Daha sonra GeyveAli Fuat Paşa Kuvayı Milliye Müzesiziyaret edilirken, öğrenciler buradaşehrin tarihi dokusuna dair birçok eseri görme fırsatı buldu.

Beyazıd Köprüsü, Esentepe Park ve Taraklı

Gezininrotasında diğer duraklar ise 2. Bayezid Köprüsü,Pamukova Esentepe Park ve tarihi Taraklı ilçesi oldu. Tarihi çınar ağacını yerinde gören öğrenciler, Osmanlı dönemi ve Helenistik döneme ait eserleri de inceleme fırsatı buldu ve oldukça keyifli vakit geçirerek bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Misafirler gezi ve ev sahipliği için Büyükşehir’e teşekkür etti.