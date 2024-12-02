Bu yıl "Kültürel Renkleriyle Sakarya" temasıyla gerçekleştirilen 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması’nda 197 sanatçının elinden birbirinden güzel 819 fotoğraf gün yüzüne çıktı. Yarışmanın birincisi Mehmet Subaşı’nın "Dalgalandı Yine Karadeniz" isimli fotoğrafı olurken, Saadet Tezkorkut’un "Tutangalar" isimli fotoğrafı ikinci, Çiğdem Sorgut’un "Yayla Yolculuğu" isimli fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla en özel kareleri yakalamaya çalışan fotoğraf sanatçıları, birbirinden güzel fotoğrafları kadrajına aldı. Yarışmaya 197 farklı sanatçı toplamda 819 fotoğrafla başvurdu ve bu fotoğraf kareleri arasında şehrin tarihini, kültürünü, sanatsal değerlerini ve eşsiz doğasını en iyi şekilde yansıttı.

Her biri fotoğraf alanında uzman olan jüri üyelerinin seçimiyle Mehmet Subaşı’nın kadrajıyla ortaya çıkan "Dalgalandı Yine Karadeniz" isimli Kocaali temalı fotoğraf birinci, Saadet Tezkorkut’un çektiği "Tutangalar" Sapanca temalı fotoğraf ikinci ve Çiğdem Sorgut’un eseri olan "Yayla Yolculuğu" Dikmen Yaylası temalı fotoğraf ise üçüncü oldu.

Öte yandan, Abdurrahman Çetin’in "Akbalık Güreşleri" Akyazı temalı fotoğrafı, Şevki Karaca’nın "Taraklı Arıcı" temalı fotoğrafı ve Yüksel Yavuz’un ise "Gün Batımı Davlumbaz" Akyazı temalı fotoğrafı mansiyon ödülü kazandı. Birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye ise 12 bin TL ödül verilecek.

Mansiyonda seçilen ilk 3 fotoğraf için sanatçılara 10’ar bin TL ödül takdim edilecek. Kazananları web sitesinden duyuran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sergileme alan her bir fotoğrafçıya da bin TL ödül verileceğini açıkladı. Ödül töreni 30 Aralık saat 18.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.