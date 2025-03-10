Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off elemelerinin 2’nci karşılaşmasında 11 Mart Salı günü Akhisar Belediyesi’ni ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Büyükşehir, tüm sporseverleri takıma destek için tribüne davet etti.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off elemelerinin rövanş karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Akhisar Belediyesi’ni konuk edecek.

11 Mart Salı günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Girişler taraftara ücretsiz olacak.

İlk mücadeleyi deplasmanda 87-97’lik skorla kazanan Büyükşehir, turu Sakarya’ya taşımıştı. Kazanması halinde bir üst tura yükselecek Büyükşehir’in dev adamları yine mutlak galibiyet hedefiyle parkede olacak.

Basketbol severlere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti.