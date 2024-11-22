Büyükşehir Basketbol takımı Erkekler Basketbol 2. Ligi 5. hafta karşılaşmasında 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbolu ağırlayacak. Saat 17.00’da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi 5. Hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, İstanbul Büyükşehir Basketbol takımını konuk edecek.

Sahasında, seyircisi önünde son maçını kazanan Büyükşehir’in dev adamları yine mutlak galibiyet hedefiyle parkede olacak.

Basketbol severlere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti.