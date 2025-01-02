Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol takımı ikinci devrenin ilk karşılaşmasında Teşvikiye’yi konuk edecek. 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak kritik mücadele saat 17.00’da başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde ter döken Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, sezonun ikinci devresinin ilk mücadelesine Teşvikiye karşısında çıkacak. 4 Ocak Cumartesi günü Teşvikiye’yi ağırlayacak dev adamlar, hazırlıklarını tamamladı.

Hedef galibiyet

Büyükşehir Basketbol takımı 4 Ocak’ta karşılaşacağı Teşvikiye mücadelesi için antrenmanlarını sürdürdü. Büyükşehir’in devleri iç sahada taraftarı önünde kazanarak ligde yeniden yukarı sıralara doğru ivme kazanmak istiyor.

Atmosfer harika

Takıma en son dahil olan Doğancan Tokmak, “Takıma son dahil olan oyunculardan biriyim. Geçen hafta Sakarya’da ilk iç saha maçıma çıktım. Atmosfer harikaydı. Taraftarımız bize çok fazla destek oldu. Onlar galibiyet hediye edemedik ama önümüzdeki hafta yine içerde oynayacağız. Teşvikiye maçı bizim için çok önemli. Taraftarımız yine aramızda görüp inşallah maçın sonunda da onlara güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.

Sakarya bir basketbol şehri

Uzun yıllar Kıbrıs’ta oynadıktan sonra Büyükşehir’e transfer olan ve profesyonel basketbol kariyerinde ilk kez Türkiye’de olanİhsan Üğütücü ise, “Yaklaşık bir buçuk aydır Sakarya’dayım. Benim için güzel bir tecrübe oluyor. Kıbrıs’tan farklı olarak Sakarya tam bir basketbol ve spor şehri. Maçlarda tribünler dolu ve heyecan yüksek seviyede oluyor. Bu takımın bir parçası olmakta çok güzel. Bizim için önümüzde kritik bir Teşvikiye maçı var. Hazırız. O maçı alırsak ivmeyi tamamen yukarıya çekebiliriz. Tüm taraftarımızı desteğe bekliyoruz” dedi.