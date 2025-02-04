Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Takımı, 11. hafta erteleme maçında deplasmanda grup lideri Etimesgut Belediyesi Basketbol Takımı ile karşılaşacak. 5 Şubat Çarşamba günü saat 18.30’da oynanacak mücadelede Büyükşehir, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Sakaya Büyükşehir Basketbol Takımı 5 Şubat Çarşamba günü grup lideri Etimesgut Belediye Basketbol’a konuk oluyor.

Ankara’da rakip Etimesgut

Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’nde oynanacak zorlu karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. İkinci yarıya seri galibiyet ile başlayan Büyükşehir Basketbol, Ankara’da kazanıp seriyi sürdürmek hedefinde.

Serimizi devam ettirmek istiyoruz

Karşılaşma öncesi açıklamada bulunan Belediye Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, “Genç kadromuz ile son 3 maçımızı kazanarak ligde önemli bir ivme yakaladık. Etimesgut Belediye Basketbol karşılaşmasında da parkeden galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Teknik heyet ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.