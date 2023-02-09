1999 depremini yaşayan ve 6 Şubat tarihinde yaşanan felaketin ardından bölgeye giden Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri (SAKE) enkaz altındaki 3 vatandaşı ‘Sakarya’nın deprem çocukları geldi sizi alacak korkmayın’ sözleriyle kurtardı.

1999 depremini yaşayan ve 6 Şubat tarihinde yaşanan felaketin ardından bölgeye giden Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri (SAKE) enkaz altındaki 3 vatandaşı ‘Sakarya’nın deprem çocukları geldi sizi alacak korkmayın’ sözleriyle kurtardı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin üzerinden 81 saat geçti. Depremin yıkıma sebep olduğu 10 şehre Türkiye’nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgelere ülkenin dört bir yanından yardım da yağıyor. Kahramanmaraş’a intikal eden Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri de vatandaşları enkaz altından çıkartabilmek için cansiparane şekilde çalışıyor. Bu çerçevede ekiplerce Kahramanmaraş’ta toplam 10 vatandaş enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

“Depremin çocukları geldi sizi alacak korkmayın”

Dulkadiroğlu Trabzon Bulvarı üzerindeki bir otelin enkazından 3 kişinin sağ olarak SAKE ekiplerince kurtarıldığı esnada, ‘Sakarya’nın deprem çocukları geldi sizi alacak korkmayın’ sözleri ise tüyleri diken diken etti.