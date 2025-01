Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü'nün kick boks ve taekwondo takımları, 21 sporcuyla Türkiye şampiyonalarında fırtına gibi esecek. Her biri şampiyonluklar ve önemli dereceler kazanmış olan sporcular, Sakarya’nın başarısı için ter dökecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlara sporcu göndermeye ve şehre yeni başarılar kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Spor Kulübü, yeni yılın ilk organizasyonları olan Türkiye Kick Boks Şampiyonasına 9 sporcuyla, Türkiye Taekwondo Şampiyonalarına ise 12 sporcuyla katılacak.

Her biri kendi alanlarında önemli dereceler ve başarılar kazanan 21 sporcu, şampiyonaya Sakarya imzasını atacak ve en iyi sonuç için ter dökecek.

Kulüp Başkanı Enes Zengin, zorlu Türkiye Şampiyonları öncesi antrenmanlarını sürdüren taekwondo ve kick boks sporcularını ziyaret ederek, motive etti.

Sporda başarının kendine inanmak ve güvenmekten geldiğine değinen Başkan Enes Zengin, “Bugüne kadar döktüğünüz her ter, verdiğiniz her mücadele, sizi bu günlere hazırladı. Spor, sadece fiziksel gücü değil, zihinsel dayanıklılığı ve kararlılığıda test eder.Şimdi sizleri önemli bir Türkiye Şampiyonası bekliyor.Her nefesinizde ve her adımınızda kendinize güvenin. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil, önemli olan elinizden gelenin en iyisini yapmanızdır. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu