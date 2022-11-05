Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelindeki 103 mağazası ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Sakarya’da halkın ağzını tatlandırdı.

Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelindeki 103 mağazası ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Sakarya’da halkın ağzını tatlandırdı.

Sakarya’daki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mağazasında yoldan gelip geçen herkese lokum, kuruyemiş ve üstün lezzet ödüllü fıstık ezmesi ve incir reçeli ikramı yapıldı. Tuğba Kuruyemiş’in 40. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ve gün boyu devam etkinlikle vatandaşların ağzı tatlanırken kutlama etkinliklerinin ay boyunca çeşitli illerde devam edeceği belirtildi.

Tuğba Kuruyemiş’in 40 yıl önce bir aile işletmesi olarak Aydın’da bir mağazada faaliyetine başladığını ve bugün ülke genelinde 100’ün üzerindeki şubesi ile binlerce kişilik geniş bir aile olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Firma olarak 40 yaşımızı halkımızla kutlamak istedik. Bu nedenle ülke genelinde çeşitli programlarla kuruluşumuzun 40. Yılını halkımızla birlikte halkımızın ağzını tatlandırarak kutluyoruz” dedi.

Firmanın 40. yıl etkinlikleri çerçevesinde yaptığı ikramlar Sakarya’da yoğun ilgi gördü.